Багатомільйонні махінації з вагонами виявили в «Укрзалізниці»

Слідчі поліції викрили махінації на простої вагонів “Укрзалізниці”.

Керівники низки станцій регіональної філії “Одеська залізниця” систематично не складали акти про затримку вантажних вагонів, повідомляє Нацполіція.



Йдеться про вагони, які простоювали більше ніж добу у період, коли не виконувалися вантажні перевезення. За такі простої власники мали сплачувати кошти “Укрзалізниці”, однак через зловживання начальників станцій упродовж 2023 року гроші йшли повз державну касу.



Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції викрили вісьмох керівників місцевих станцій, причетних до цієї схеми.



За оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ поліцейські провели понад 20 обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних, вилучили документацію, комп’ютерну техніку й мобільні телефони, що мають доказове значення.



Вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).



Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.



Офіс генпрокурора зазначає, що неоформлення актів затримки вантажних вагонів приватних підприємств дозволяло приватним компаніям уникати нарахування плати за простій.



Як результат – АТ “Укрзалізниця” зазнало збитків на понад 9 млн. грн. Документально зафіксовано десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Частина з них залишалася на коліях понад місяць.

Фото: Нацполіція.