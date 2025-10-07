На Житомирщині чоловік вбив дружину, доньку та домашніх тварин: підозрюваного затримано

У селі Котівка Радомишльської громади Житомирської області під час сімейного конфлікту чоловік завдав смертельні ножові поранення дружині та доньці. Крім того, поранив сусідку та вбив своїх котів і собаку. Поліція розпочала кримінальні провадження.

Сьогодні, 7 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про загибель від ножових поранень 42-річної жінки та її 9-річної доньки, повідомляє поліція Житомирської області.

За попередніми даними, під час сімейного конфлікту чоловік завдав смертельних ударів ножем своїй дружині та доньці. Сусідка, яка намагалася втрутитися у конфлікт, також отримала поранення. Крім того, чоловік убив двох власних котів та собаку.

Жінку ушпиталили. Тварини від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що сім’я перебувала на обліку з 2023 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Подружжя мало п’ятеро дітей, троє з яких – неповнолітні. Наприкінці серпня 2025 року суд позбавив батьківських прав обох батьків.

Також відомо, що 15-річна дівчинка останнім часом проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті. 11-річна дитина у день трагедії була в друзів по сусідству. Нині її передали під опіку рідних.

Досудове розслідування триває. Слідчим управлінням ГУНП у Житомирській області відкрито кримінальні провадження за статтями: умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України), жорстоке поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України), службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Фігуранту загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.