Сьогодні на українців чекають дощі, штормовий вітер та значні температурні контрасти (Карта)

У середу, 8 жовтня, погода в Україні буде під впливом активного південного циклону, що зумовить дощі, сильний вітер та відчутну різницю в температурі повітря між регіонами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Де очікувати дощі?

Практично скрізь по Україні очікується волога хмарна погода через діяльність атмосферних фронтів.

Найбільш інтенсивні дощі прогнозуються у південній частині , особливо на Одещині .

На сході, а також у другій половині дня на заході України суттєві опади малоймовірні.

Сильний вітер – увага до штормових поривів!

Українцям варто готуватися до посилення вітру:

Штормові пориви очікуються на півдні, сході та в центрі країни.

На півночі вітер буде місцями рвучким.

На заході вітер буде помірним, легшим.

Напрямок вітру – східний, північно-східний.

Температурні контрасти: Від +9° до +20°

Температура повітря у різних регіонах країни значно відрізнятиметься:

Найхолодніше буде на заході : вдень лише +9°...+12° градусів.

Найтепліше – на сході та південному сході : +15°...+20° градусів.

Центр також матиме значний розкид: від вінницьких +12° до дніпровських +19° . Полтавщина, Черкащина, Кропивницький та райони: +12°...+15° .

На півночі очікується +13°...+16° градусів.

На півдні – +16°...+20°, проте на Одещині буде прохолодніше через дощі: +14°.

Прогноз для Києва

У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями пройде дощ. Протягом дня температура повітря становитиме до +15° градусів.