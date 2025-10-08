﻿
Суспiльство

Сьогодні на українців чекають дощі, штормовий вітер та значні температурні контрасти (Карта)

У середу, 8 жовтня, погода в Україні буде під впливом активного південного циклону, що зумовить дощі, сильний вітер та відчутну різницю в температурі повітря між регіонами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Де очікувати дощі?

Практично скрізь по Україні очікується волога хмарна погода через діяльність атмосферних фронтів.

  • Найбільш інтенсивні дощі прогнозуються у південній частині, особливо на Одещині.

  • На сході, а також у другій половині дня на заході України суттєві опади малоймовірні.

Сильний вітер – увага до штормових поривів!

Українцям варто готуватися до посилення вітру:

  • Штормові пориви очікуються на півдні, сході та в центрі країни.

  • На півночі вітер буде місцями рвучким.

  • На заході вітер буде помірним, легшим.

  • Напрямок вітру – східний, північно-східний.

Температурні контрасти: Від +9° до +20°

Температура повітря у різних регіонах країни значно відрізнятиметься:

  • Найхолодніше буде на заході: вдень лише +9°...+12° градусів.

  • Найтепліше – на сході та південному сході: +15°...+20° градусів.

  • Центр також матиме значний розкид: від вінницьких +12° до дніпровських +19°. Полтавщина, Черкащина, Кропивницький та райони: +12°...+15°.

  • На півночі очікується +13°...+16° градусів.

  • На півдні – +16°...+20°, проте на Одещині буде прохолодніше через дощі: +14°.

Прогноз для Києва

У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями пройде дощ. Протягом дня температура повітря становитиме до +15° градусів.

 Автор: Галина Роюк

