Сьогодні на українців чекають дощі, штормовий вітер та значні температурні контрасти (Карта)

У середу, 8 жовтня, погода в Україні буде під впливом активного південного циклону, що зумовить дощі, сильний вітер та відчутну різницю в температурі повітря між регіонами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Де очікувати дощі?
Практично скрізь по Україні очікується волога хмарна погода через діяльність атмосферних фронтів.
-
Найбільш інтенсивні дощі прогнозуються у південній частині, особливо на Одещині.
-
На сході, а також у другій половині дня на заході України суттєві опади малоймовірні.
Сильний вітер – увага до штормових поривів!
Українцям варто готуватися до посилення вітру:
-
Штормові пориви очікуються на півдні, сході та в центрі країни.
-
На півночі вітер буде місцями рвучким.
-
На заході вітер буде помірним, легшим.
-
Напрямок вітру – східний, північно-східний.
Температурні контрасти: Від +9° до +20°
Температура повітря у різних регіонах країни значно відрізнятиметься:
-
Найхолодніше буде на заході: вдень лише +9°...+12° градусів.
-
Найтепліше – на сході та південному сході: +15°...+20° градусів.
-
Центр також матиме значний розкид: від вінницьких +12° до дніпровських +19°. Полтавщина, Черкащина, Кропивницький та райони: +12°...+15°.
-
На півночі очікується +13°...+16° градусів.
-
На півдні – +16°...+20°, проте на Одещині буде прохолодніше через дощі: +14°.
Прогноз для Києва
У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями пройде дощ. Протягом дня температура повітря становитиме до +15° градусів.Автор: Галина Роюк