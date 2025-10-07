Білоруський опозиціонер загадково зник у Туреччині

У серпні в Туреччині зник колишній білоруський чиновник та опозиціонер Анатолій Котов. Турецька прокуратура зробила офіційну заяву, але один із соратників Котова повідомив, що вона не узгоджується з розвитком подій.

Про це пише білоруська служба «Радіо Свобода».

Раніше повідомлялось, що член Білоруського фонду спортивної солідарности Анатолій Котов прибув до Стамбула з Варшави 21 серпня і того самого дня вилетів до міста Трабзон, що на північному сході Туреччини. Після 22:30 за турецьким часом він припинив виходити на зв’язок.

У турецькій прокуратурі наполягають, що о 18:35 прикордонники поставили штамп у паспорті Котова, який виїхав з країни через порт Трабзон. Виїзд був добровільним, йдеться в заяві прокуратури.

Проте виконавчий директор фонду, в якому працював Котов, Олександр Апейкін вважає , що штамп у паспорті могли відбити без пред’явника, оскільки, за його словами, у порту Трабзон «паспорти здають пачками під час посадки на судно».

«Сам по собі цей факт ні про що не говорить, поки не буде фото і відеоматеріалів», — зазначив Апейкін.

Крім того, за його словами, Котов планував повернутися до Варшави. На це, зокрема, вказує придбаний квиток на 24 серпня та заплановані зустрічі. Він також залишив удома багато особистих речей, зауважив соратник опозиціонера.

Однак головною розбіжністю в офіційній інформації Апейкін вважає те, що Котов нібито виїхав о 18:35, але зв’язок із ним раптово обірвався через 4 години.

«[За цей час] у листуванні не було жодного сигналу про небезпеку чи якусь проблемну ситуацію», — додав Апейкін.

Також Апейкін побачив невідповідність в інформації, яку 28 серпня публікувало турецьке інформаційне агентство IHA. Так, за його словами, Котов перетнув кордон з білоруським паспортом, а не з польським документом, як про це писало IHA. Він припускає, що агентство зробило такий висновок, отримавши інформацію від поліції.

Згодом правоохоронці розповіли адвокатам, що Котов купив квиток і вилетів до Трабзона через 6-7 годин після приземлення у Стамбулі, хоча ексчиновник прибув до стамбульського аеропорту о 12:57, а штамп в його паспорті у Трабзоні пробили о 18:35.

Анатолій Котов працював генеральним секретарем Національного олімпійського комітету Білорусі та заступником директора II Європейських ігор 2019 року в Мінську. Після виїзду з країни з політичних причин Котов обіймав посаду в Білоруському фонді спортивної солідарности, який підтримує опозиційних спортсменів.