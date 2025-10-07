﻿
Суспiльство

Окупанти форсують Оскіл за допомогою імпровізованих переправ у вигляді канатів і мотузок

Окупанти форсують Оскіл за допомогою імпровізованих переправ у вигляді канатів і мотузок

На Куп’янському напрямку російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються долати річку Оскіл, використовуючи імпровізовані засоби — канати, мотузки та надувні човни.

Про це 7 жовтня в етері Суспільного повідомив начальник служби інформації комунікацій 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

За його словами, росіяни відмовились від широкомасштабного форсування Осколу ще на початку весни, але продовжують переправлятися через річку невеликими групами від одного до трьох військових.

"Єдиними шляхами пересування є імпровізовані переправи у вигляді канатів і мотузок, але їх дуже багато. І дуже багато намагаються надувними човнами переправлятися", — говорить Міловідов.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

окупантирашистиОскіл
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Жіночий прорив на "чоловічій" території: ТОП-3 професій, де українки замінюють чоловіків
Рейтинги 07.10.2025 12:49:24
Жіночий прорив на "чоловічій" території: ТОП-3 професій, де українки замінюють чоловіків
Читати
Китай приєднався до “тіньової війни” проти Європи
Полiтика 07.10.2025 12:29:15
Китай приєднався до “тіньової війни” проти Європи
Читати
Вчені назвали день тижня, який шкодить здоров’ю та підвищує ризик інфаркту
Здоров'я 07.10.2025 12:14:13
Вчені назвали день тижня, який шкодить здоров’ю та підвищує ризик інфаркту
Читати

Популярнi статтi