Окупанти форсують Оскіл за допомогою імпровізованих переправ у вигляді канатів і мотузок

На Куп’янському напрямку російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються долати річку Оскіл, використовуючи імпровізовані засоби — канати, мотузки та надувні човни.

Про це 7 жовтня в етері Суспільного повідомив начальник служби інформації комунікацій 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

За його словами, росіяни відмовились від широкомасштабного форсування Осколу ще на початку весни, але продовжують переправлятися через річку невеликими групами від одного до трьох військових.

"Єдиними шляхами пересування є імпровізовані переправи у вигляді канатів і мотузок, але їх дуже багато. І дуже багато намагаються надувними човнами переправлятися", — говорить Міловідов.