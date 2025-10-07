Італійський міністр запропонував на час проведення Олімпіади-2026 встановити світове перемир'я

Віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про пропозицію Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо світового перемир'я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Слова італійця наводить агенція ANSA.

25-та в історії зимова Олімпіада пройде 6-22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, яка проведе вже четверті Ігри в історії. Спортсмени змагатимуться за 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

У жовтні, за чотири місяці до старту Олімпіади, віцепрем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні на політичній конференції у Римі заявив, що його країна запропонує ООН влаштувати перемир'я від усіх світових війн на час проведення Ігор-2026. Зокрема, Італія закликатиме зупинити війну Росії та України, а також бойові дії в Секторі Гази.

"Ми маємо бути чемпіонами миру. Ми підтримуємо план США [щодо війни у Газі], і, як сказав Папа Римський Лев, ми ніколи не повинні відмовлятися від надії на мир. Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання", — сказав Таяні.

"З огляду на Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні д'Ампеццо, ми вносимо пропозицію до Організації Об’єднаних Націй про олімпійське перемир’я для всіх війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході".

Олімпійське перемир'я стартує за тиждень до церемонії відкриття Олімпіади й завершується через тиждень після церемонії закриття Паралімпіади. У 2022 році саме під час Олімпійського перемир'я в лютому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Перед літньою Олімпіадою-2024 у Парижі до припинення вогню в Україні на час змагань закликали, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, а також Папа Римський Франциск.

Перед зимовою Олімпіаді-2026 Міжнародний олімпійський комітет залишив рішення з Парижа-2024 щодо участи росіян та білорусів — допустив у "нейтральному" статусі. Російські та білоруські спортсмени змагатимуться лише в особистих турнірах і без використання національної символіки.