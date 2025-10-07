Від шортів до шуби: Погода у листопаді здивує українців кардинальною зміною

Листопад, останній місяць осені, традиційно знаменує перехід природи до зимового ритму. За попередніми прогнозами синоптиків, початок місяця в Україні буде спокійним та м'яким, проте наприкінці листопада країну накриє перше суттєве похолодання з морозами та опадами.

Кліматичні орієнтири листопада

Згідно з багаторічними спостереженнями, листопад є місяцем передзим’я. Середня температура повітря по країні коливається від 0 до +4 °C, а в південних регіонах становить +5…+9 °C. Історичні екстремуми демонструють великий розмах: від абсолютного мінімуму в −31 °C у Карпатах до максимуму в +29 °C (переважно Крим та Закарпаття).

Прогноз на листопад 2025: М'який початок і холодна кінцівка

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що перша половина листопада 2025 року буде досить м'якою та малохмарною, без істотних опадів.

Однак ситуація почне змінюватися після 15 листопада, коли очікується поступове зниження температури. Стійкіші морози та рясні опади (ймовірно, дощі та мокрий сніг) прийдуть ближче до кінця місяця.

Температурні коливання за даними Wisemeteo

Згідно з деталізованим прогнозом Wisemeteo, листопад розпочнеться теплом, але завершиться відчутним холодом:

1–5 листопада: Денні температури триматимуться на рівні +10…+16 °C .

6–13 листопада: Похолодання, денні температури близько +9 °C , нічні — до +3 °C .

З 15 листопада: Денна температура опуститься до +3 °C , вночі очікуються слабкі морози .

Після 25 листопада: Прогнозуються дощі та мокрий сніг.

Коли чекати на перший сніг?

У Карпатах сніг можливий упродовж усього місяця через стійке похолодання. В інших регіонах України перші снігопади найбільш імовірні у другій половині листопада, коли температура стабільно наблизиться до нульової позначки.

Чи буде зима 2025–2026 суворою?

На тлі чуток про "морозну та сніжну" зиму, синоптик Валерій Постригань заспокоює: наукових підтверджень цим прогнозам немає. Українські зими за останні роки стали м'якшими, і поточний сезон 2025–2026, найімовірніше, продовжить цю тенденцію.

Найточніший офіційний прогноз погоди від Українського гідрометцентру щодо погодних умов листопада 2025 року буде оприлюднений наприкінці жовтня.

Отже, листопад 2025 року розпочнеться як типовий осінній місяць із відносною теплотою, але завершиться справжнім "першим диханням зими" — із дощами, мокрим снігом і невеликими морозами.