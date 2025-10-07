Понад 800 українок змінюють уявлення про традиційно "чоловічі" професії, проходячи перенавчання та отримуючи гарантоване працевлаштування в рамках експериментального проєкту Державної служби зайнятості. Найбільший попит зафіксовано на професії, пов'язані з деревообробкою, комунальною сферою та сільським господарством.

832 українки вже розпочали навчання за професіями, які раніше вважалися суто чоловічими. Цей експериментальний проєкт, ініційований Державною службою зайнятості, дозволяє жінкам опанувати 31 затребувану професію та отримати гарантоване працевлаштування після завершення курсів. Це не лише відкриває нові можливості для жінок, але й допомагає роботодавцям заповнити дефіцит кадрів, спричинений, зокрема, мобілізацією фахівців до ЗСУ.

Наразі навчання завершили 337 учасниць, з яких 287 вже працевлаштовані. Ще 495 жінок продовжують опановувати нові навички.

РЕЙТИНГ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ "ЧОЛОВІЧИХ" ПРОФЕСІЙ СЕРЕД ЖІНОК

Місце Професія Кількість заявок 1. Верстатниця деревообробних верстатів 283 2. Операторка котельні 165 3. Трактористка 154

Водійка навантажувача

Водійка тролейбуса

Операторка верстатів з ЧПУ (числовим програмним керуванням)

Слюсарка-ремонтниця

ЛІДЕРИ СЕРЕД РЕГІОНІВ

П'ять областей виявили найбільшу активність у направленні жінок на перенавчання:

Івано-Франківська Житомирська Дніпропетровська Рівненська Волинська

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ІНШІ ПРОЄКТИ

Загалом роботодавці, які шукають нових фахівчинь, подали вже 450 заяв. Можливість перекваліфікації жінок на дефіцитні професії стала важливим кроком для підтримки економіки в умовах війни.

Крім проєкту Державної служби зайнятості, успішно реалізуються й інші ініціативи:

Водійки вантажівок: Понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок, який також гарантує подальше працевлаштування.

Iron Women: Десять українок вже успішно завершили навчання за цією програмою, здобувши кваліфікацію машиністок екскаваторів та водійок навантажувачів.

Жінки та роботодавці, зацікавлені у проєкті, можуть подати заявку онлайн або звернутися до найближчого центру зайнятості.

