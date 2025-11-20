Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом “посадовцям” окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Донеччини, які причетні до депортації 367 українських дітей до Росії.

Йдеться про громадянина РФ Михайла Кушакова – так званого ексміністра освіти і науки ДНР та чотирьох його спільників:

Ігоря Лизова – керівника “адміністрації Амвросіївського району ДНР”;

Оксану Плотницьку – директора захопленої Амвросіївської школи-інтернат № 4;

Лілію Білик (Доскіну) – заступницю директора захопленої Амвросіївської школи-інтернат № 4;

Ірину Шетелю – очільницю захопленої Вуглегірської спеціальної школи-інтернат № 6.

За матеріалами справи, 19 лютого 2022 року фігуранти за завданням Кремля організували незаконне вивезення 223-х вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 та 11-х вихованців Докучаєвської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 27 до Курської області.

Того ж дня колаборанти депортували до Ростовської області РФ ще 130 українських дітей, а саме – вихованців захопленої Вуглегірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 6.

15 березня 2022 року, продовжуючи виконання злочинного умислу, вони депортували ще трьох вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 до Курської області РФ.

За сприяння представників держави-агресора 159 українських дітей із вказаних закладів передали під опіку до російських родин. Вони досі проживають на території РФ.

Таким чином, фігуранти справи порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів п’ятьом зловмисникам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки колаборанти переховуються на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.