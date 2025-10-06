Кого шукають на 200 000 гривень: ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

В Україні активно розвивається механізм добровільного рекрутингу до війська, який дає змогу самостійно обрати бажану посаду, не чекаючи на повістку від ТЦК. Національна гвардія України (НГУ) пропонує низку високооплачуваних та спеціалізованих вакансій, деякі з яких дозволяють претендувати на 200 тисяч гривень заробітної плати.
Сайт robota.ua оприлюднив перелік найбільш актуальних посад у підрозділах НГУ. Зарплатня у війську складається зі щомісячного грошового забезпечення та додаткової винагороди, яка може сягати 200 000 грн за участь у бойових діях.
Пропонуємо ознайомитися з ТОП-10 вакансій у Нацгвардії, де шукають фахівців у різних сферах:
Рейтинг високооплачуваних вакансій у НГУ
Детальніше про спеціалізовані посади
Як видно з рейтингу, найбільш високу потенційну заробітну плату — до 200 000 гривень — пропонують фахівцям, чия робота безпосередньо пов'язана із сучасними технологіями та бойовими діями:
-
Зовнішній пілот, оператор БПЛА (бригада «Рубіж»). Це ключова роль у сучасній війні, яка потребує високої концентрації та технічних навичок.
-
Оператор систем РЕБ (бригада «Рубіж»). Спеціаліст, відповідальний за протидію ворожим дронам та радіоелектронним засобам, що є критично важливим для збереження життя та техніки.
Крім того, підрозділи активно шукають ІТ-фахівців (Backend Developer, Product Owner), аналітиків логістики та фінансистів (Бухгалтер, Офіцер групи обліку), що підкреслює потребу війська в інтелектуальних та управлінських кадрах.
Це відкриває можливість для українців із цивільними спеціальностями не тільки гарантовано обрати місце служби, а й застосовувати свої навички у підрозділах, що виконують стратегічні завдання.Автор: Галина Роюк