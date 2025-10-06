Кого шукають на 200 000 гривень: ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

В Україні активно розвивається механізм добровільного рекрутингу до війська, який дає змогу самостійно обрати бажану посаду, не чекаючи на повістку від ТЦК. Національна гвардія України (НГУ) пропонує низку високооплачуваних та спеціалізованих вакансій, деякі з яких дозволяють претендувати на 200 тисяч гривень заробітної плати.

Сайт robota.ua оприлюднив перелік найбільш актуальних посад у підрозділах НГУ. Зарплатня у війську складається зі щомісячного грошового забезпечення та додаткової винагороди, яка може сягати 200 000 грн за участь у бойових діях.

Пропонуємо ознайомитися з ТОП-10 вакансій у Нацгвардії, де шукають фахівців у різних сферах:

Рейтинг високооплачуваних вакансій у НГУ

№ Вакансія Підрозділ / Бригада Заробітна плата (грн) 1 Зовнішній пілот, оператор безпілотних літальних апаратів Бригада «Рубіж» 25 000 – 200 000 2 Оператор систем РЕБ (радіоелектронної боротьби) Бригада «Рубіж» 25 000 – 200 000 3 Начальник складу РХБЗ Бригада «Любарт» 25 000 – 125 000 4 Бухгалтер облікової групи 2-й корпус «Хартія» 25 000 – 127 000 5 Офіцер оперативного відділення Бригада «Любарт» 25 000 – 125 000 6 Backend розробник 1-й корпус «Азов» 25 000 – 125 000 7 Офіцер/штаб-сержант першої категорії групи обліку та звітності 1-й корпус «Азов» 25 000 – 75 000 8 Support, Training, Improvement Analyst систем логістики корпусу Бригада «Хартія» 25 000 – 75 000 9 Backend Developer (PHP/Laravel), розробник систем цифрової логістики Бригада «Хартія» 25 000 – 75 000 10 Product Owner Бригада «Хартія» 30 000

Детальніше про спеціалізовані посади

Як видно з рейтингу, найбільш високу потенційну заробітну плату — до 200 000 гривень — пропонують фахівцям, чия робота безпосередньо пов'язана із сучасними технологіями та бойовими діями:

Зовнішній пілот, оператор БПЛА (бригада «Рубіж»). Це ключова роль у сучасній війні, яка потребує високої концентрації та технічних навичок.

Оператор систем РЕБ (бригада «Рубіж»). Спеціаліст, відповідальний за протидію ворожим дронам та радіоелектронним засобам, що є критично важливим для збереження життя та техніки.

Крім того, підрозділи активно шукають ІТ-фахівців (Backend Developer, Product Owner), аналітиків логістики та фінансистів (Бухгалтер, Офіцер групи обліку), що підкреслює потребу війська в інтелектуальних та управлінських кадрах.

Це відкриває можливість для українців із цивільними спеціальностями не тільки гарантовано обрати місце служби, а й застосовувати свої навички у підрозділах, що виконують стратегічні завдання.