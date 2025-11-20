Братислава готова до посередництва щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Словаччина вітає зусилля щодо досягнення миру в Україні та готова сприяти проведенню зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським і російським очільником Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар за результатами зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС, повідомляє Укрінформу.

«Наступним кроком після переговорів… Путіна та Трампа, які мали відбутися в Будапешті, але наразі, згідно з наявною в мене інформацією, їх лише відклали, — мають стати переговори… Путіна і Президента Зеленського. І Словацька Республіка готова також бути посередником у проведенні цих переговорів», - заявив Бланар.

Міністр погоджується з тим, що Україна має бути частиною мирних переговорів, і вважає важливим, щоб обидві сторони разом з американською адміністрацією сідали за стіл і знаходили рішення. Бланар також висловив переконання, що якби президент США Дональд Трамп не ініціював ці мирні переговори, то сьогодні на столі, ймовірно, не було б жодних пропозицій, що мають шанс на успіх.

«Усі важливі — Україна, Російська Федерація, а також країни Європейського Союзу, тому що саме ми будемо найближчими партнерами, присутніми тоді, коли мирна угода буде втілюватися», - підкреслив Бланар, нагадавши також про план ЄС з 12 пунктів щодо завершення війни.

Міністр також запевнив, що Словаччина підтримує територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Водночас він висловив «особисту думку», що війна зайшла так далеко, що без домовленості про певні територіальні поступки не буде змоги досягти миру.

Бланар повторив, що Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу, але продовжуватиме гуманітарну підтримку, зокрема в енергетичних проєктах.

«Це означає, що ми продовжуємо постачання так званої безпекової електроенергії, коли в Україні виникають відключення», - зауважив дипломат.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

У жовтні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що президент США Дональд Трамп вважає можливим та бажаним проведення зустрічі за участю Володимира Зеленського й Путіна для переговорів щодо припинення російської війни в Україні.