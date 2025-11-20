Благодійний фонд «МІЛА» Олексія Юренка передав три карети швидкої допомоги українським прикордонникам

Благодійний фонд «МІЛА» продовжує посилювати підтримку українських захисників у зонах, де допомога потрібна найбільше. Нещодавно фонд передав три карети швидкої допомоги, які вже найближчим часом вирушать на передову та працюватимуть на порятунок життів українських прикордонників.

Спеціалізований транспорт отримають підрозділи Державної прикордонної служби, серед яких:

• 1-ий прикордонний загін бригади «Гарт»,

• 3-ій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса бригади «Помста»,

• 105-ий прикордонний загін імені князя Володимира Великого.

Засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко підкреслює важливість допомоги армії в умовах триваючої агресії:

«Благодійний фонд “МІЛА”, заснований мною у 2014 році, активно підтримує українців у складні часи. З початком повномасштабного вторгнення фонд надає різноманітну допомогу військовим, зокрема передавши десятки автомобілів, рації, бронежилети та продукти харчування для потреб Збройних Сил України. Ми обов'язково робитимемо все можливе, аби наші бійці мали належні умови для служби та збереження життя».

Також у Фонді наголошують: забезпечення військових необхідною технікою та засобами — системна робота, яку команда БФ «МІЛА» продовжуватиме й надалі. Крім того, фонд активно співпрацює з іноземними партнерами, які вірять в Україну та нашу Перемогу.