Корупційний скандал не призведе до скорочення підтримки України з боку ЄС, – євродепутат Галер

Корупціонери мають бути покарані, Україна має продовжувати боротися з такими людьми та структурами, а Європа - і надалі підтримувати Україну.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини Міхаель Галер.

Євродепутат зізнався, що всі були шоковані новинами про корупційний скандал в Україні, та зауважив, що під час війни корупція нерідко трапляється. Але, підкреслив він, з нею потрібно боротися так само рішуче, як і поза воєнним часом.

«Деякі люди, які поводилися неправильно раніше, вочевидь, вважають, що можуть діяти так само і тепер, під час війни. Це абсолютно непатріотично. Такі дії мають бути покарані, цих людей потрібно притягувати до відповідальності та засуджувати відповідно до закону», - наголосив Галер.

Водночас політик акцентував на тому факті, що українські антикорупційні органи працювали навіть під час війни. Це саме те, чого європейські партнери прагнули, коли свого часу підтримували створення таких інституцій, як НАБУ, САП, ВАКС та інші.

Галер переконаний, що корупційний скандал не призведе до скорочення підтримки України з боку ЄС, адже в його власних інтересах, щоб Україна могла утримати свої позиції.

«Це у наших інтересах, тому що Україна – наш партнер і наш форпост. І лише наявність певних корумпованих структур не може бути аргументом, щоб зменшувати або скорочувати будь-яку фінансову підтримку – чи то військову, чи будь-яку іншу», - наголосив євродепутат.