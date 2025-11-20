﻿
Ракету Х-101 містила 175 іноземних деталей: Зеленський про удар по Тернополю

Армія РФ вдарила по Тернополю ракетою X-101, яка була виготовлена у 2025 році.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Глава держави повідомив, що окремою темою розмови був смертоносний удар росіян по Тернополю у середу, 19 листопада.

– Ракета Х-101, якою вчора російська армія вдарила по звичайній багатоповерхівці, виготовлена 2025 року. У ній – 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій, – повідомив президент.

Зеленський додав, що Україна розраховує на допомогу Сполучених Штатів в обмеженні всіх схем.

За словами глави держави, він передав міністру Дрісколлу конкретні матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих цих деталей.

ForUA нагадує, вранці 19 листопада росіяни атакували Тернопіль ударними безпілотниками та ракетами.

Ворог влучив у дві житлові багатоповерхівки, внаслідок чого відомо про 27 загиблих, серед яких троє дітей. Також повідомлялося про понад 90 травмованих.

