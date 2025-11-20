﻿
Полiтика

Україна отримає далекобійні ракети

Україна отримає далекобійні ракети

Німеччина підтвердила підготовку до передачі Україні ракет дальнього радіусу дії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що кілька місяців тривають технічні консультації з Києвом і процеси вже перебувають на завершальній стадії, повідомляє Anadolu Ajansi.

"Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", – сказав він.

Конкретики щодо кількості та термінів поставок не розкривається.

За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою, покликаною ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України.

"Певна неоднозначність необхідна, особливо для російської сторони", - наголосив він, додавши, що підтримку буде продовжено і вона може включати виробництво ракетних систем на території України.

Мерц заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, і охарактеризував дії Москви як терористичну війну проти цивільного населення.

Німеччина має намір посилювати українську систему ППО: наступного року Київ отримає додатково 3 млрд. євро військової допомоги.

Канцлер висловив сподівання, що ЄС найближчим часом погодить механізм використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

 Автор: Галина Роюк

