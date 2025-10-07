Орбан хоче розпочати переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц минулого тижня мав суперечку з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка стосувалась розв’язаної РФ війни проти України.

За словами Мерца, Орбан почав закидати європейським лідерам небажання вести переговори з Росією, повідомляє DW.



"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", – пояснив Мерц.



На такий закид Мерц відповів Орбану, що торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, той їздив до Києва, а потім у Москву до Путіна.



"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", – додав канцлер.



На запитання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну, Мерц відповів: "Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".

Нагадаємо, Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори.

Фото: kartoteka.news.