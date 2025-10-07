﻿
Полiтика

Орбан хоче розпочати переговори з Путіним

Орбан хоче розпочати переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц минулого тижня мав суперечку з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка стосувалась розв’язаної РФ війни проти України.

За словами Мерца, Орбан почав закидати європейським лідерам небажання вести переговори з Росією, повідомляє DW.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", – пояснив Мерц.

На такий закид Мерц відповів Орбану, що торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, той їздив до Києва, а потім у Москву до Путіна.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", – додав канцлер.

На запитання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну, Мерц відповів: "Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".

Нагадаємо, Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори.

Фото: kartoteka.news.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяпереговориУкраїнаНімеччинаУгорщинавійнапутінОрбанМерц
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Влада Києва анонсувала встановлення мобільних укриттів
Столиця 06.10.2025 22:59:04
Влада Києва анонсувала встановлення мобільних укриттів
Читати
У Кремлі обговорюють напад на НАТО, - єврокомісар
Свiт 06.10.2025 22:40:32
У Кремлі обговорюють напад на НАТО, - єврокомісар
Читати
Керівник ЦПД назвав того, хто стоїть за польотами дронів над містами ЄС
Полiтика 06.10.2025 22:21:35
Керівник ЦПД назвав того, хто стоїть за польотами дронів над містами ЄС
Читати

Популярнi статтi