Вночі російські окупанти масово атакували Полтавську та Сумську області.

"У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками. На щастя, без постраждалих. Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів – зараз усі у русі. Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об'єкт — без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Схожа ситуація у Сумах - зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста", - повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.



Попри атаку залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.



На думку Кулеби, ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу "Укрзалізниці".

Нагадаємо, терор без гриму: про що свідчать масовані атаки агресора.

Фото: Facebook.