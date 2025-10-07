Керівництво «Київзеленбуду» розікрало мільйони на бур’янах

Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому генеральному директору КО "Київзеленбуд", головному агроному Служби контролю за станом зелених насаджень міста та директору підрядного товариства.

Комунальне об’єднання оголосило тендер на проведення закупівлі послуг з ліквідації карантинних бур’янів хімічним методом, повідомляє Київська міська прокуратура.



Надалі службові особи комунального підприємства вступили в злочину змову із директором підрядного товариства, яке виконувало роботи, та внесли в акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо площі, обробленої від амброзії.

Завищені дані призвели до того, що підрядник отримав з бюджету майже 4,9 млн. гривень за роботи, які не були проведені.

Колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд" наразі перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження. Директор підрядного товариства переховується від органу досудового розслідування, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.



Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура.