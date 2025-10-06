Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУ СБУ в місті Києві та Київській області викрили та повідомили про підозру шістьом особам – трьом адвокатам та трьом їхнім помічникам – які організували схему сприяння ухиленню від мобілізації.

Як повідомляє слідство, злочинна група займалася виготовленням та продажем підроблених медичних довідок про встановлення II групи інвалідності. Ці документи слугували підставою для отримання військовозобов’язаними відстрочки від мобілізації або ж звільнення військовослужбовців від військової служби під час дії воєнного стану.

Деталі злочинної схеми

Для організації своєї діяльності учасники організації створили закриту спільноту в месенджері "Telegram".

Вартість "послуг" варіювалася:

Від 5 до 10 тисяч євро коштувало безпосередньо виготовлення підроблених документів про інвалідність.

Ще 1,5 тисячі євро брали за юридичний супровід та оформлення цих документів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Кошти приймалися як готівкою, так і шляхом банківських переказів та навіть криптовалютних розрахунків.

Способи ухилення

Правоохоронці задокументували численні випадки незаконного отримання відстрочок та звільнень. Зокрема, злочинці використовували два основні методи:

Виготовлення підроблених довідок МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) із завідомо неправдивими відомостями про встановлення інвалідності II групи для самого військовозобов'язаного. Організація виготовлення підроблених документів про інвалідність членів сім’ї військовозобов’язаних, що давало можливість отримати відстрочку у зв'язку з нібито необхідністю догляду за особою з інвалідністю.

Учасників злочинної організації викрито та затримано, їм обрано запобіжні заходи.

Дії зловмисників кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією...), ч. 5 ст. 27 ст. 336 (Пособництво в ухиленні від призову за мобілізацією) та іншими.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.