Дипломатія закінчена: Трамп припинив переговори з Мадуро, відкриваючи шлях до військового удару

Президент США Дональд Трамп відмовився від спроб укласти дипломатичну угоду з Венесуелою, що, за повідомленням The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників, відкриває шлях до можливої військової ескалації проти наркоторговців або уряду Ніколаса Мадуро.

За словами чиновників, під час зустрічі з військовим керівництвом 2 жовтня Трамп зателефонував спеціальному посланнику Річарду Гренеллу, який очолював переговори з Мадуро та іншими високопоставленими венесуельськими посадовцями, і наказав припинити всі дипломатичні контакти.

Причини розчарування

Зазначається, що Трамп розчарувався через постійну відмову Мадуро добровільно залишити владу, а також через запевнення венесуельських чиновників, що вони не беруть участі у наркотрафіку.

Американські чиновники також заявили, що адміністрація Трампа вже розробила кілька військових планів ескалації конфлікту. Вони можуть включати й ті, що спрямовані на усунення Мадуро від влади.

Хронологія загострення відносин

Відносини між США та Венесуелою загострювалися протягом останніх місяців:

6 вересня: CNN із посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що президент США розглядає варіанти військових ударів по наркокартелях у Венесуелі як частину ширшої стратегії для ослаблення президента Ніколаса Мадуро.

29 серпня: Axios із посиланням на джерела повідомляв, що Дональд Трамп під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі може спробувати повалення режиму Мадуро . США вже направили до берегів Венесуели сім кораблів із 4500 військовими.

8 серпня: Міністерство юстиції та Державний департамент США оголосили винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту президента Венесуели.

Звинувачення в наркоторгівлі

Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та грубих порушеннях прав людини. За даними Управління з контролю за обігом наркотиків США (DEA), вилучено 30 тонн кокаїну, пов'язаного з режимом Мадуро, з яких 7 тонн безпосередньо пов'язано з самим диктатором.

США заявляють, що диктатор «використовує іноземні терористичні організації для постачання наркотиків і насильства на територію США», а ці поставки є основним джерелом прибутку для картелів, що діють у Венесуелі та Мексиці.

Цей крок Трампа знаменує завершення дипломатичного шляху і може призвести до непередбачуваних наслідків у регіоні, посилюючи напругу між Вашингтоном та Каракасом.

Нагадаймо, раніше Трамп заявив про прорив у переговорах з ХАМАС.