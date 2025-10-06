Вперше в історії НАТО ВМС ЗСУ очолили управління на масштабних навчаннях

Вперше в історії НАТО Військово-Морські Сили Збройних сил України очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25 у Португалії, повідомляє пресслужба Міноборони.

Навчання враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози.

Операційний склад ВМС ЗСУ організував спільну роботу з планування та управління силами умовного противника від України та країн-партнерів, які брали участь в навчальних операціях у складі OPFOR. Спільні навчання за участі ВМС ЗСУ пройшли успішно.

Цьогорічні навчання поєднали REPMUS, провідну світову подію у сфері морської робототехніки та безпілотних технологій, із Dynamic Messenger (DYMS), що є частиною серії оперативних навчань НАТО.

Бригадний генерал Войцех Озга, командувач Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) наголосив, що «очолюючи команду противника, Україна стала не лише учасником, а й рушійною силою інновацій, що безпосередньо зміцнює морську стійкість НАТО та формує майбутнє колективної безпеки. JATEC пишається тим, що сприяє цьому важливому просуванню вперед».

Зауважується, що під час навчань безпілотні платформи були інтегровані в бойову систему DELTA, яку використовують ЗСУ. Інтеграція була здійснена за новим стандартом НАТО STANAG NATO 4817, апробація якого також було одним з важливих завдань навчань, а саме перевірки їхньої взаємосумісності, випробування безпілотних систем у різних умовах, включаючи радіоелектронну боротьбу та підготовку операторів.

Полковник Валерій Вишнівський, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) підкреслив: “Участь України у навчаннях є унікальною можливістю продемонструвати ключові тенденції сучасної морської війни. Ми додаємо реалізм сучасного бою до навчань НАТО, що має ще більше спонукати Альянс до впровадження інноваційних змін і тактик у морських операціях”.

Спільно з Україною в REPMUS/DYMS-2025 взяли участь сили та засоби Військово-Морських Сил, підприємств, науково-дослідницьких центрів 26 країн-партнерів, а також представники Морського Командування НАТО “Нортвуд”, Центру морських досліджень та експериментів НАТО (CMRE), Лабораторії підводних систем і технологій Університету Порту (LSTS) та Ініціативи НАТО щодо морських безпілотних систем (MUSI).