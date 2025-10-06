Україна готується до регулярного застосування власних балістичних ракет, а далекобійні ракети “Нептун” вже успішно зарекомендували себе в справі. Про це сьогодні, 6 жовтня, під час Міжнародного форуму оборонних індустрій заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє FREEДОМ.

Президент зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії потенціал оборонної промисловості України збільшився в десятки разів. І понад 40% зброї, яка застосовується на фронті, — власного виробництва.

Приміром, за рік Україна більш ніж удвічі збільшила виробництво вітчизняної артилерії. Щомісяця виробляється 40 самохідних артилерійських установок “Богдана”.

“Минулого року ми виготовили та поставили на фронт 2,4 млн мінометних і артилерійських боєприпасів різного калібру”, — повідомив Зеленський.

Попри всі складнощі, Україна створює національний оборонний продукт, який за деякими параметрами вже випереджає багато інших у світі. Зокрема, українці сьогодні є лідерами в Європі у розвитку та застосуванні дронів.

“Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією — дали нам можливість повернути під контроль частину Чорного моря, необхідну для стійкості нашої держави та захисту наших міст, таких як Одеса та інших. Російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти”, — наголосив глава держави.

Сьогодні один з ключових напрямків безпеки України — розвиток власних балістичних можливостей. Зеленський наголосив, що ще ніколи в історії український захист не був таким далекобійним і відчутним для Росії.