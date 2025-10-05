На Евересті застрягли майже тисяча альпіністів - їх заблокувала снігова буря

У неділю, 5 жовтня, розпочалися рятувальні роботи для звільнення доступу до кемпінгів на східному схилі гори Еверест у Тибеті, де майже 1000 осіб опинилися у пастці через хуртовину, яка заблокувала дороги. Сотні місцевих жителів та рятувальних команд були спрямовані на розчищення снігу, який блокує доступ до цієї місцевості, що розташована на висоті понад 4900 метрів, передає Reuters.

За інформацією ЗМІ, частину туристів уже вдалося евакуювати.

Сезон з вересня по грудень вважається піком туристичного потоку на Евересті. Однак увечері 3 жовтня в Тибеті почалися сильні снігопади, і вже наступного дня влада Китаю закрила доступ до гори. У сусідньому Непалі через зливи та раптові повені загинули 47 людей.