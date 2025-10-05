Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл продає дім у США, бо не може знайти роботу

Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл продає свій дім у Шрівпорті, штат Луїзіана, тому що не може знайти роботу.

Про це 47-річна спортсменка повідомила у соцмережах, пише People.

“Дякую, Шрівпорт!!! Дім продається, переїжджаємо назад до Лас-Вегасу… Я люблю вас всіх, мені жаль, що нічого не вийшло”, – написала вона.

Баюл додала, що не може тут заробляти кошти, але любить всіх людей Шрівпорту.

“Я приїхали сюди з певної причини, і вона не відбулась. Я приїхала сюди, щоб створити, але це не збулось. Мені потрібно йти туди, де є лід”.

Вона додала, що її серце розбите через цю ситуацію, тому що тут у неї багато друзів.

Також у соцмережах вона поділилась низкою фото та відео свого будинку, зокрема продемонструвавши фонтан у дворі, який, за її словами, “взимку можна перетворити на ковзанку”.

Вона також запевнила своїх друзів та шанувальників, що публікуватиме дописи про своє життя у Лос-Анджелесі.

ДОВІДКА: Оксана Баюл народилась 16 листопада 1977 року в Дніпропетровську (нині Дніпро). Вона принесла Україні перше “золото” зимових Олімпійських ігор. У 1994 році в Ліллехаммері вона сенсаційно перемогла у жіночому одиночному катанні, ставши символом молодої незалежної держави.

До цього Баюл вже здобула титул чемпіонки світу (1993). Після тріумфу на Олімпіаді вона завершила любительську кар’єру та виступала у професійних шоу, займалася бізнесом і благодійністю.

Нині спортсменка живе у США, виховує доньку та залишається легендою українського спорту.