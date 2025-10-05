Український боксер Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові, зруйнованого внаслідок російського обстрілу в січні 2024 року, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Чемпіон передав свої боксерські рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тисяч гривень. Дякую Олександру та його команді за підтримку”, – написав Садовий.

У відеозверненні Усик закликав українців підтримати збір і також донатити на відновлення музею.

“Друзі, долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо дань минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава Богу за все і слава Україні”, – сказав боксер.

