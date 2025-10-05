﻿
Надзвичайні події

Вибухи у Львові: місто під атакою дронів, громадський транспорт не ходить, частина міста без світла

Сьогодні вночі, 5 жовтня, пролунали вибухи у Львові. Росіяни атакували місто дронами, є попередження про групу ракет.

Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

Так, о 04:09 Андрій Садовий попередив львів’ян, що у напрямку міста летить ворожий "Шахед", а в небі над Україною багато російських безпілотників.

О 04:26 він повідомив, що у Львові чути роботу протиповітряної оборони. За пів години львів’яни знову чули роботу ППО.

Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути.

За словами Андрія Садового, частина Львова без світла, зокрема райони Рясне та Левандівка.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Львівартобстріливійна в Україніагресія рфатака дронів
