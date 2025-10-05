Очільник партії ANO, яка перемагає на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що Україна не готова до вступу в Євросоюз, а постачанням снарядів їй має займатися НАТО, повідомляє "Суспільне".

Бабіч вважає, що Україна не готова до вступу в ЄС, адже, мовляв, “спочатку потрібно закінчити війну”, проте лідер ANO не виключає співпраці Чехії та України.

Він також вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого йде на підтримку України, зокрема, й на ініціативу Чехії з постачання боєприпасів для ЗСУ. За його словами, це має організовувати НАТО.

“Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті… Але якщо у нас немає коштів для чеських громадян на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них”, – сказав Бабіш.

ForUA зазначає, Бабіш і його команда раніше обіцяли скоротити допомогу Україні. Зокрема, депутат ANO Карел Гавлічек заявляв, що скасує чеську ініціативу з постачання боєприпасів, якщо стане премʼєр-міністром.