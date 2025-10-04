В Одесі через опади жителів закликають уникати пересувань по місту

У зв’язку зі значними опадами зафіксували підвищення рівня води на Одещині, особливо, у Київському та Пересипському районах міста Одеса. На дорогах – ускладнення руху.

Про це пообіді 4 жовтня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями. Для зручности мешканців в Одесі та області працюють пункти незламности. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони», – звернувся посадовець.

Адреси доступні у застосунку Дія. Потрібно обрати свій регіон та завантажити мапу. Після цього можна знайти найближчий пункт навіть без зв’язку чи інтернету.

У разі загроз закликають телефонувати на гарячі лінії.