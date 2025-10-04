Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Кірішського нафтопереробного заводу у Кірішах, що в Ленінградській області рф. Українські військові також уразили й інші важливі об’єкти окупантів.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ.

Там заявили, що Кірішський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території росії, а його річна потужність — 18,4 млн тонн перероблення нафти в рік.

Окрім цього, українські військові пошкодили російський малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь збитків з’ясовується.

Разом із цим, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджальну машину зі складу ОТРК «Іскандер».

Також ЗСУ вдарили по командному пункту 8 армії збройних сил рф, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.