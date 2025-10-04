Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Кірішського нафтопереробного заводу у Кірішах, що в Ленінградській області рф. Українські військові також уразили й інші важливі об’єкти окупантів.
Про це заявили у Генштабі ЗСУ.
Там заявили, що Кірішський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території росії, а його річна потужність — 18,4 млн тонн перероблення нафти в рік.
Окрім цього, українські військові пошкодили російський малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь збитків з’ясовується.
Разом із цим, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджальну машину зі складу ОТРК «Іскандер».
Також ЗСУ вдарили по командному пункту 8 армії збройних сил рф, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.
Автор: Богдан Моримух
«Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів рф та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема, в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням», — заявили у Генштабі.