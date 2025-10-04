Американський письменник Стівен Кінг очолив список найбільш заборонених авторів у школах США.



Про це йдеться у новому звіті PEN America «Заборонено в США», повідомляють Букви з посиланням на АР.



Організація зафіксувала понад 6800 випадків тимчасового або постійного вилучення книжок у 2024–2025 навчальному році. Хоча ця цифра знизилася з більш як 10 000 заборон у попередньому році, вона все одно значно перевищує рівень минулих років, коли навіть не виникало потреби у складанні подібних звітів.



За даними PEN, близько 80% усіх обмежень припадають на три штати – Флориду, Техас і Теннессі, де діють або ухвалюються закони про вилучення «небажаних» книжок. Натомість у штатах Іллінойс, Меріленд та Нью-Джерсі подібних випадків не зафіксовано завдяки законодавчим обмеженням на заборони.



«Це дедалі більше історія двох країн», – зазначила директорка програми PEN «Свобода читання» Кейсі Міхан. «І вона не завжди збігається з поділом на «червоні» та «сині» штати. Наприклад, у Флориді різні округи реагують на заклики до цензури по-різному».



Книги Кінга цензурували 206 разів. Серед постраждалих творів – «Керрі» та «Протистояння». Найчастіше ж вилучали «Механічний апельсин» Ентоні Берджеса – 23 рази. До списку також увійшли твори Патрісії Маккормік («Продано»), Джуді Блум («Назавжди»), Дженніфер Нівен («На свіжому повітрі»), а також книги Сари Дж. Маас і Джоді Пікоулт.



Основними причинами заборон називають ЛГБТК+ тематику, сюжети, пов’язані з расою та расизмом, а також сцени насильства й сексуального насильства. PEN зауважує, що тисячі книжок знімаються з полиць «про всяк випадок» – через тиск громади, політичний клімат або страх перед законом.

«Це функціонує як форма попередньої підкореності», – йдеться у звіті. «Школи та бібліотеки намагаються уникнути тем, які можуть вважатися суперечливими».

У Флориді, де заборонили чи обмежили понад 2000 книжок, саме кілька округів стали головними «цензорами» творів Кінга. За словами Міхан, часто вилучають усі книги «для дорослих» або ті, що містять «сексуальний контент». Під таке широке трактування нерідко підпадають і твори Кінга.



Методологія PEN відрізняється від підходу Американської бібліотечної асоціації (ALA). PEN враховує будь-які вилучення – навіть тимчасові, тоді як ALA рахує лише постійні заборони. Обидві організації визнають: реальні цифри, ймовірно, значно вищі, ніж у звітах, адже значна частина випадків не потрапляє у публічний простір.



«Стає дедалі важче оцінити масштаби цієї кризи», – наголошує Міхан. «Наші дані – це миттєвий зріз ситуації, заснований на публічних записах, ЗМІ та роботі журналістів».