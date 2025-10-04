Через ДПСУ продовжують іти мільярди гривень на війну

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив 1 млрд грн з резервного фонду Держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Держприкордонслужби.

Кошти скерують на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів та необхідного обладнання й матеріалів для їхньої роботи.

"Фенікс" – перший у межах ДПСУ підрозділ БПЛА й один із найефективніших. За минулий рік ним було уражено близько 8 тис. ворожих цілей, а втрата техніки ворога сягнула $60 млн", – додала премʼєр-міністр.

Минулого року Кабінет Міністрів делегував Адміністрації Держприкордонслужби закупівлі озброєння для Сил оборони на 23 млрд грн. Директор Defense Express Сергій Згурець заявляв тоді, що прикордонники отримали пропозицію від польської фірми-посередника про п’ять номенклатур боєприпасів.

Рішення передати гроші прикордонникам викликало багато критики. Одні стверджували, що це крок у протистоянні керівництва Міноборони та його закупівельника — Агенції оборонних закупівель. Інші ж скептично вказували на те, що польська фірма Phu Lechmar пропонує нові вироби в досить обмежені терміни, хоча всі європейські виробники цієї номенклатури вже повністю завантажені замовленнями.

До того ж видання «Наші гроші» писало, що Lechmar до того вже зірвала контракт з Агенцією оборонних закупівель Міноборони на 3 млрд грн.

Депутат Ярослав Железняк направив ДПСУ запитання щодо заборгованостей за контрактами з Lechmar. На що у ДПСУ повідомили: дебіторська заборгованість за контрактами, укладеними 2024 року з польською фірмою, становить 26 млрд грн. Зокрема, з порушеннями термінів постачання товарів — 1,68 млрд грн. Водночас прикордонники повністю оплатили замовлення ще станом на 31 грудня 2024 року.

Але речник ДПСУ Андрій Демченко наголошував: дебіторська заборгованість, про яку йшлося у відповіді Железняку, настає після оплати продукції авансом і до її постачання у визначені контрактом терміни. Тобто вона буде зменшуватися, коли прибуде товар.

Він поскаржився, що ті 23 млрд грн, які Міноборони передало ДПСУ, «продовжують використовувати для маніпуляцій». Зокрема, заявив про перекручування інформації.