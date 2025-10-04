﻿
Економіка

Через ДПСУ продовжують іти мільярди гривень на війну

Через ДПСУ продовжують іти мільярди гривень на війну

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив 1 млрд грн з резервного фонду Держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Держприкордонслужби.

Кошти скерують на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів та необхідного обладнання й матеріалів для їхньої роботи.

"Фенікс" – перший у межах ДПСУ підрозділ БПЛА й один із найефективніших. За минулий рік ним було уражено близько 8 тис. ворожих цілей, а втрата техніки ворога сягнула $60 млн", – додала премʼєр-міністр.

Минулого року Кабінет Міністрів делегував Адміністрації Держприкордонслужби закупівлі озброєння для Сил оборони на 23 млрд грн. Директор Defense Express Сергій Згурець заявляв тоді, що прикордонники отримали пропозицію від польської фірми-посередника про п’ять номенклатур боєприпасів.

Рішення передати гроші прикордонникам викликало багато критики. Одні стверджували, що це крок у протистоянні керівництва Міноборони та його закупівельника — Агенції оборонних закупівель. Інші ж скептично вказували на те, що польська фірма Phu Lechmar пропонує нові вироби в досить обмежені терміни, хоча всі європейські виробники цієї номенклатури вже повністю завантажені замовленнями.

До того ж видання «Наші гроші» писало, що Lechmar до того вже зірвала контракт з Агенцією оборонних закупівель Міноборони на 3 млрд грн.

Депутат Ярослав Железняк направив ДПСУ запитання щодо заборгованостей за контрактами з Lechmar. На що у ДПСУ повідомили: дебіторська заборгованість за контрактами, укладеними 2024 року з польською фірмою, становить 26 млрд грн. Зокрема, з порушеннями термінів постачання товарів — 1,68 млрд грн. Водночас прикордонники повністю оплатили замовлення ще станом на 31 грудня 2024 року.

Але речник ДПСУ Андрій Демченко наголошував: дебіторська заборгованість, про яку йшлося у відповіді Железняку, настає після оплати продукції авансом і до її постачання у визначені контрактом терміни. Тобто вона буде зменшуватися, коли прибуде товар.

Він поскаржився, що ті 23 млрд грн, які Міноборони передало ДПСУ, «продовжують використовувати для маніпуляцій». Зокрема, заявив про перекручування інформації.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МіноборониКабмінДПСУдрониАОЗЮлія СвириденкоФеніксPhu Lechmar
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Одеса під загрозою затоплення: опубліковано мапу районів із ризиками потопів
Суспiльство 03.10.2025 20:08:14
Одеса під загрозою затоплення: опубліковано мапу районів із ризиками потопів
Читати
До затоплення Одеси могла призвести службова недбалість, - прокуратура
Надзвичайні події 03.10.2025 19:58:51
До затоплення Одеси могла призвести службова недбалість, - прокуратура
Читати
Українець намагався ввезти до Польщі людське волосся ціною близько 75 тисяч доларів
Свiт 03.10.2025 19:54:38
Українець намагався ввезти до Польщі людське волосся ціною близько 75 тисяч доларів
Читати

Популярнi статтi