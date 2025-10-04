﻿
Окупанти продовжують успішно виводити з ладу об'єкти критичної інфраструктури на Чернігівщині

У ніч проти 4 жовтня російські війська завдали ударів по Чернігівській області, зокрема і по самому обласному центру. Під прицілом були об’єкти енергетики.

Про атаку на регіон повідомили начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, «Чернігівобленерго» та ДСНС України.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Там спалахнула пожежа.

Як повідомили у «Чернігівобленерго», під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання, через що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Там також заявили, що наразі енергетики ліквідовують наслідки атаки. Водночас в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання за принципом «три через три».

«Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, попри ситуацію, не було. Щобільше — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені», — додали там.

