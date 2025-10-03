﻿
Технології

У "Дії" можна буде бачити хто і з якою метою переглядає дані у реєстрах, - Федоров

Українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зауваживМихайло Федоров, захищеність даних громадян — це основа прозорої та зручної цифрової держави.

– Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в "Дії", – додав він.

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тепер:

  • ​​система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;
  • Дія надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

– Цифрова держава — це прозорість у взаємодії з даними громадян та захист від зловживань посадовців. Ми впроваджуємо найкращі практики захисту даних, які вже діють у країнах ЄС, – додав Михайло Федоров.

Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Про запуск функціоналу буде повідомлено згодом.

 Автор: Сергій Ваха

