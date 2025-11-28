Мінцифри оголосило конкурс: результати голосування визначать назву моделі ШІ

Міністерство цифрової трансформації оголосило загальноукраїнський конкурс на назву для нової великої мовної моделі — національного штучного інтелекту (LLM).

Саме ця модель, над якою держава працює разом із компанією Київстар, стане основою майбутніх державних та бізнес-інструментів ШІ.

В Мінцифри наголошують, що новий ШІ має відчувати українську мову, діалекти, гумор і локальний контекст, а тому важливо, щоб назву для моделі обрали самі громадяни.

Пропозиції приймають у коментарях під дописом на Instagram-сторінці до 5 грудня включно. Після завершення етапу збору ідей команда розробників обере десять найкращих варіантів.

Далі українці зможуть проголосувати за вподобану назву в застосунку "Дія". Саме результати голосування визначать фінальний варіант, який отримає національна мовна модель.

В Мінцифри пояснюють, що ця мовна модель стане ключовим елементом майбутньої екосистеми українських ШІ-рішень і використовуватиметься у державних сервісах, освіті, науці, бізнесі та обороні.

У Київстарі додають, що важливо залучити громадян до вибору назви, адже вона стане частиною цифрової ідентичності країни, так само як домен .ua чи застосунок "Дія".

Що отримають переможці

Учасники, чиї варіанти назв потраплять до фінального голосування в "Дії", змагатимуться за подарунки від Київстара. Зокрема за перші три місця передбачений приз у вигляді флагманського смартфона Samsung.

Розробники нагадують, що першу версію національної моделі ШІ презентують до кінця 2025 року. Після тестового періоду її відкриють у форматі open-source для українських бізнесів.