Суспiльство

Двом киянам не вистачило подолати 50 метрів, щоб опинитися на території Словаччини

Прикордонники Чопського загону затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України зі Словаччиною. Їхнє пересування зафіксували камери відеоспостереження.

Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

Затриманих зупинили за 50 метрів до лінії кордону. Обидва – мешканці Києва віком 25 і 27 років, одягнені у військову форму. Чоловіки зізналися, що понад шість днів пробиралися горами й лісами, намагаючись дістатися країн ЄС.

Як зазначається, друзі з дитинства ретельно готувалися до втечі: переглядали інструкції в соцмережах та на YouTube, придбали камуфляж, газовий балон і намет. До Закарпаття вони доїхали громадським транспортом, а далі пішки йшли прикордонням. Напередодні затримання чоловіки залишили частину речей у лісі та попрямували просто до кордону, де їх і перехопив прикордонний патруль.

Правопорушників доставили до підрозділу для складання протоколів за ч.2 ст.204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону"). Остаточне покарання визначить суд.

 Автор: Богдан Моримух

