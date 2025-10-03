﻿
Польща має намір забрати в Чехії 368 гектарів землі біля кордону

Уряд Польщі прагне відновити переговори щодо територій на кордоні з Чехією, які десятиліттями були в центрі суперечок між країнами.

Про це пише Wiadomości з посиланням на Fakt.

Йдеться про 368 гектарів землі поблизу польсько-чеського кордону. Ці території відійшли до тодішньої Чехословаччини у 1958 році: Польща тоді поступилася сусідам 1205 гектарами, а натомість отримала 837 гектарів.

Різницю у 368 гектарів Польща донині не повернула. У 2015 році чеський уряд затвердив перелік земельних ділянок, які треба було передати Польщі, а польська влада подала проєкт угоди щодо кордону. Однак справа зайшла в глухий кут, бо чеська сторона запропонувала передати ці землі Чеській церкві.

За часів каденції польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у 2021 році теж уже порушували питання кордону з Чехією. Тодішній чеський прем'єр Андрей Бабіш, партія якого має шанси на перемогу і на цьогорічних виборах, не зайняв чіткої позиції, тож переговори обмежилися міжурядовими консультаціями.

Цього разу Польща прагне відновити переговори на експертному рівні після виборів у Чехії.

 Автор: Богдан Моримух

