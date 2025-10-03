﻿
Готуйтеся до темряви: Нардепка Гришина попередила про неминучі перебої зі світлом та назвала головну потребу

Українцям варто готуватися до можливих перебоїв з електропостачанням, оскільки загроза обстрілів енергетичної інфраструктури зберігається. Про це заявила заступник голови фракції «Слуга Народу», народна депутатка Юлія Гришина наголошуючи на необхідності завчасного забезпечення генераторами.

За словами депутатки, кожен має працювати на своєму місці, щоб забезпечити наявність генераторів та бути готовими до можливих обстрілів.

"Перебої зі світлом будуть, потрібно до них готуватись, — наголосила Гришина. — Потрібно готуватись до перебоїв, потрібні генератори".

Вона підкреслила роль місцевої влади у цьому процесі. "Місцева влада повинна відшуковувати кошти", — заявила депутатка.

При цьому Гришина також розповіла про роботу народних обранців у цьому напрямку: "Ми як депутати привозимо партії цих генераторів у лікарні та школи".

Депутатка резюмувала, що підготовка до можливих енергетичних криз є спільною відповідальністю: "Тобто кожен на своєму місці має працювати над тим, щоб генератори були, щоб готуватись до обстрілів, тому що на жаль це буде і ми повинні бути до цього готові".

Раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки РФ на Одещину 46,6 тисячі споживачів залишаються без світла, є поранені.

 Автор: Галина Роюк

