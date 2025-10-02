Наслідки нічної атаки РФ на Одещину: 46,6 тисячі споживачів залишаються без світла, є поранені

Внаслідок чергової масованої нічної атаки Російської Федерації по Одеській області пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та приватне житло, а також зафіксовано значні перебої з електропостачанням.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, незважаючи на активну роботу протиповітряної оборони, ворог завдав пошкоджень об'єкту транспортної інфраструктури. На жаль, внаслідок атаки поранення отримали дві особи:

Один працівник об'єкту отримав уламкові поранення, йому надано медичну допомогу.

Також постраждала ще одна людина внаслідок пошкодження даху та скління приватного будинку.

Крім того, в області виникли масштабні перебої з електропостачанням.

"На ранок енергетикам вдалося перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел там, де це технічно можливо. Наразі 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тис. споживачів," — зазначив Олег Кіпер.

Ремонтні роботи на пошкодженій інфраструктурі тривають, щоб якнайшвидше відновити електропостачання всім споживачам.