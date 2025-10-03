У столиці 12 комунальних чиновників розікрали понад 70 мільйонів

У Києві прокурорами спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу ДСР Нацполіції та ГУ СБУ у м.Києві та Київській області повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств та РДА, через службову недбалість, а також участь у схемах заволодіння бюджетними грошима яких бюджет Києва зазнав збитків на загальну суму майже 73 млн. грн.

Підозри отримали і двоє керівників підрядних організацій, повідомляє Київська міська прокуратура.



Йдеться про зловживання під час закупівель дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин до автомобілів швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки.



Підозру отримала начальниця управління КП "Київпастранс", яка не провела моніторинг цін за поставлену електричну енергію, внаслідок чого за неї переплатили 47,2 млн. грн.



Повідомлений про підозру колишній гендиректор КО "Київзеленбуд", головний агроном та керівнику товариства за фактом розтрати бюджетних коштів під час робіт з ліквідації амброзії.

Їх підозрюють у розтраті 4,8 млн. грн.



Серед підозрюваних - директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн грн.

Підозру отримали ексначальник відділу "Київзеленбуду" та керівник підрядної організації за фактом розтрати та заволодіння бюджетними грошима під час благоустрою парку "Орлятко" у Солом’янському районі, а також начальниця служби КП "ШЕУ Солом’янського району" за фактом неналежного виконання службових обов’язків під час закупівлі дорожньої солі.

Колишньому начальнику КП "ШЕУ Подільського району" інкримінується неналежне виконання службових обов’язків при закупівлі антипаркувальних стовпчиків, а начальнику служби КО "Київмедспецтранс" - заволодіння грошима, виділеними на закупку запчастин для машин швидкої медичної допомоги.

Начальник КП "ШЕУ Голосіївського району" підозрюється у закупівлі дорожньої солі неналежної якості, а начальнику управління Голосіївської РДА повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів під час ремонту паркінгу Голосіївської РДА на суму майже 1 млн грн.

Підозри теж отримали керівник управління Солом’янської РДА за неналежне виконання посадових обов’язків під час ремонту покрівлі школи і посадовець Святошинського психоневрологічного інтернату за закупівлю робіт з капремонту гібридної сонячної електростанції, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків майже на 700 тис. грн.

Нагадаємо, посадовця Голосіївської РДА викрили на розкраданні майже мільйона гривень.