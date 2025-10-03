﻿
Столиця

У столиці вилучили психотропів на 50 мільйонів

Правоохоронці у Києві затримали та повідомили про підозру у зберігання та збуті психотропних засобів 54-річній жительці Києва та 47-річному мешканцю Одеської області.

"Встановлено, що підозрювані через Інтернет-магазини налагодили збут препаратів для схуднення, що містять психотропну речовину сибутрамін. Замовлення вони приймали онлайн, а надсилали клієнтам поштою", - повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час обшуків вилучено близько пів мільйона пігулок з вмістом психотропної речовини за цінами "чорного" ринку на майже 50 млн. гривень. Також перекрито канал їх постачання до України.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили лікаря та організатора схеми фіктивного "виїзду за кордон".

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київпрокуратуранаркотики
