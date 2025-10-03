Масштабну шахрайську мережу ліквідували в Одесі

Правоохоронці в Одесі викрили злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ.

"Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і "отримувати дивіденди". Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими", - повідомляє Нацполіція.



Організував "бізнес" 28-річний житель Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб, серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, котрий створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, а також "дзвонарі", які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних в Одесі офісів, які функціонували як кол-центри.



Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 рр. перевищила 24 млн грн. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі.



За попередніми даними, фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії.



Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Із залученням спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Казахстану було проведено низку обшуків і вилучено докази протиправної діяльності.



Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Спричинені інвесторам збитки становлять $92 тис.

Слідчі затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція.