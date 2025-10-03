Рашисти карають українських дітей за будь-які прояви національної ідентичності

Росія переслідує українських дітей на тимчасово окупованих територіях, використовуючи антиекстремістське законодавство як інструмент репресій.

За даними аналітичного звіту Центру громадянської просвіти "Альменда", Кремль системно впроваджує політику асиміляції та контролю на тимчасово окупованих територіях України під виглядом "боротьби з екстремізмом". Особливим об’єктом тиску стають діти та молодь, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Українських школярів та підлітків карають за будь-які прояви національної ідентичності: від публікацій у соцмережах до використання української символіки чи прослуховування пісень. Такі дії трактуються окупантами як "екстремізм" або "деструктивна поведінка". Зафіксовано випадки штрафів, примусових "публічних вибачень", а також тиску на родини. Особливо тривожним є примусове направлення неповнолітніх на психіатричне лікування: лише на тимчасово окупованих територіях Донеччини до кримінальної відповідальності притягнули 161 дитину, з яких 48 відправили до психіатричних закладів.

