У Польщі відкрили центр підготовки українських військових

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військових (Camp Jomsborg), який може одночасно прийняти до 1 200 військових.

"Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам", - сказав заступник міністра оборони України Євген Мойсюк.



Рішення про створення навчального центру було ухвалене у травні 2025 року. 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття.



Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.



"Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу", - повідомляє Міноборони.

Фото: Wojciech Król/Ministerstwo Obrony Narodowej.