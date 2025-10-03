﻿
Війна

У Польщі відкрили центр підготовки українських військових

У Польщі відкрили центр підготовки українських військових

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військових (Camp Jomsborg), який може одночасно прийняти до 1 200 військових.

"Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам", - сказав заступник міністра оборони України Євген Мойсюк.

Рішення про створення навчального центру було ухвалене у травні 2025 року. 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття.

Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.

"Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу", - повідомляє Міноборони.

Нагадаємо, Польша змінила систему перевірки українців на кордоні.

Фото: Wojciech Król/Ministerstwo Obrony Narodowej.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МіноборониПольщаCamp Jomsborg
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти
Свiт 02.10.2025 22:59:29
Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти
Читати
Вітчим ґвалтівник: На Київщині 45-річний чоловік три роки вчиняв насильницькі дії над малолітньою падчеркою
Надзвичайні події 02.10.2025 22:40:16
Вітчим ґвалтівник: На Київщині 45-річний чоловік три роки вчиняв насильницькі дії над малолітньою падчеркою
Читати
Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Нікарагуа
Полiтика 02.10.2025 22:21:51
Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Нікарагуа
Читати

Популярнi статтi