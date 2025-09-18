Польша змінила систему перевірки українців на кордоні

У деяких пунктах пропуску на Львівщині польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю, повідомляє Державна прикордонна служба України. Система передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців як під час в’їзду, так і виїзду з України. У ДПСУ попередили, що через додаткові процедури оформлення час перетину кордону може дещо збільшитися.

Нові правила запроваджує Європейський Союз, який скасовує штампи у паспортах, але вводить біометричний контроль. Перші плани впровадження системи були відкладені через побоювання Франції щодо впливу на проведення чемпіонату світу з регбі 2023 року та Олімпійських ігор 2024 року.

Згодом Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон повідомила, що система не буде запущена у листопаді 2025 року, як планувалося раніше. Європейська комісія розглядає можливість поетапного впровадження біометричного контролю на кордоні.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС запускає нові правила перетину кордонів для українців.