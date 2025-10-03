«Сіра зона» Донеччини перетворилася на пастку для окупантів

На Покровському напрямку в районі селища Зелений Гай Волноваського району Донецької області тривають активні бойові дії, повідомляє український інформаційний ресурс DeepState.

За даними оглядачів, російські війська протягом тривалого часу намагаються закріпитися у селищі, проте воно й досі перебуває в так званій «сірій зоні». Українські сили регулярно проводять зачистки населеного пункту. Зокрема, оприлюднено кадри роботи бійців 214-го окремого штурмового батальйону OPFOR на північних околицях Зеленого Гаю.

Аналітики зазначають, що для росіян селище має стратегічне значення як проміжна позиція перед адміністративною межею Дніпропетровської та Донецької областей, а також перед селом Іванівка, на якому ворог останнім часом зосереджує увагу.

За словами військових, Зелений Гай міг би стати для окупантів опорним пунктом і місцем зосередження піхоти для подальшого наступу. Водночас українські захисники успішно заважають противнику реалізувати його плани.

