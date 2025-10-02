﻿
Війна

Південь чи Донбас: Росія розкидає елітні сили ВДВ між фронтами

Південь чи Донбас: Росія розкидає елітні сили ВДВ між фронтами

Російське командування перекидає підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) з Краматорського напрямку на Херсонський. Цим загарбники прагнуть замінити підрозділи 70-ї мотострілецької дивізії, яка була перекинута з Херсонського напрямку в Донецьку область. Підрозділи 98-ї ВДВ уже були помічені на півдні України в районі Часового Яру, де ведуть бойові дії. Це перші підтверджені дані про те, що дивізія діє за межами Краматорського напрямку, де перебувала майже виключно з квітня 2023 року.

Аналітики ISW зазначають, що станом на 1 жовтня частини дивізії все ще перебували у районі Часового Яру, що вказує на повільне і поетапне передислокування. Наразі невідомо, чи буде переміщена вся дивізія, чи лише окремі підрозділи, а також чи розподілять їх по інших секторах фронту.

Експерти відзначають, що конкретні мотиви перекидання наразі невідомі. Однією з версій є надання підрозділам 98-ї ВДВ відпочинку та відновлення сил подалі від активних наземних операцій.

ISW також спостерігала переміщення російських військ з Херсонського і Сумського напрямків на Костянтинівський і Покровський напрямки в Донецькій області, включно з елітними підрозділами ВДВ і морської піхоти. Це свідчить про те, що основні зусилля Росії цієї осені, найімовірніше, будуть зосереджені в Донецькій області, а не на півдні України.

Як повідомляло раніше ForUa, на Покровському напрямку погода змінила правила гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніситуація на ДонбасіВДВ РФХерсонський напрямок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рішення адміністрації Трампа призвели до кадрової кризи синоптиків у США
Свiт 01.10.2025 22:59:36
Рішення адміністрації Трампа призвели до кадрової кризи синоптиків у США
Читати
Двейн Джонсон під враженнями від спарингу з Усиком
Спорт 01.10.2025 22:40:56
Двейн Джонсон під враженнями від спарингу з Усиком
Читати
Компенсації Україні: ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії
Полiтика 01.10.2025 22:21:01
Компенсації Україні: ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії
Читати

Популярнi статтi