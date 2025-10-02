На знак протесту проти заперечення зміни клімату: Папа Римський «благословив» брилу льоду

Папа Лев XIV здійснив благословення брили льоду під час заходу, присвяченого десятій річниці енцикліки Laudato Si, що відбувся поблизу Риму. Цей акт було проведено в межах виступу, присвяченого проблемам зміни клімату та екології, пише Daily Mail.

Понтифік розкритикував скептиків, які “висміюють тих, хто говорить про глобальне потепління”, та висловив сильну підтримку екологічній спадщині Папи Франциска.

У своєму зверненні понтифік закликав лідерів держав діяти оперативно для зменшення негативного впливу на довкілля та підкреслив необхідність посилення стандартів у цій сфері. Він також наголосив на важливості відповідальності перед майбутніми поколіннями та необхідність захисту вразливих груп населення.

Папа Лев XIV зазначив, що відновлення льодових масивів та збереження природних ресурсів є ключовими завданнями сучасності.

Захід зібрав близько тисячі представників екологічних та корінних організацій, серед яких був актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Папа також наголосив на важливості виконання рекомендацій енцикліки Laudato Si та її доповнення 2023 року, які закликають держави встановлювати зобов’язання щодо зменшення впливу людини на клімат.

Хоча Папа не назвав конкретних імен, він виступив лише за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп на Генеральній Асамблеї ООН висловив сумнів у змінах клімату, назвавши їх “шахрайством”.

Як зазначається, Трамп давно критикує науку про клімат і політики, спрямовані на перехід до відновлюваних джерел енергії, таких як вітер і сонячна енергія.