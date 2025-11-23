Папа Римський вперше прийняв відставку єпископа, якого підозрюють у сексуальному злочині

Папа Римський Лев XIV прийняв відставку іспанського єпископа, який фігурує у розслідуванні щодо ймовірного сексуального насильства над семінаристом, що могло відбуватися у 1990-х роках.

Це вважається першим відомим випадком, коли новообраний понтифік усунув від служіння священнослужителя, якого підозрюють у сексуальному злочині, пише The Independent.

Ватикан підтвердив, що 76-річний єпископ Кадіса Рафаель Сорноза позбувся посади. Формально він подав заяву про вихід на пенсію ще торік, коли досяг встановленого для єпископів 75-річного віку, однак затвердження не було підписане до того моменту, поки цього місяця видання El País не оприлюднило інформацію про церковне слідство щодо нього. За даними журналістів, Сорнозу звинувачують у насильстві над семінаристом у період, коли він очолював семінарію в місті Гетафе.

Газета також навела фрагменти листа, який колишній семінарист направив до Ватикану влітку. Автор заявляє, що зазнавав сексуального насильства з боку Сорнози протягом семи років – із 14 до 21-річного віку.

Єпархія Кадіса відкидає звинувачення на адресу єпископа, але підтверджує, що церковний суд у Мадриді проводить офіційне розслідування. За їхньою заявою, Сорноза співпрацює зі слідством і тимчасово припинив душпастирську діяльність “для з’ясування фактів та у зв’язку з лікуванням агресивної форми онкологічного захворювання”.