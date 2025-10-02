Симптоми раку, про які слід знати

Доктор медицини, онколог та автор книг Мікаель А. Секерес назвав найпоширеніші симптоми раку, пише видання The Washington Post.

Дослідження, проведене в Англії, показало, що до найпоширеніших симптомів належать:

Ущільнення в грудях

Симптоми щодо сечовивідних шляхів, такі як утруднення сечовипускання або втрата контролю над сечовим міхуром

Зміни в роботі кишківника

Кашель

Втрата ваги

Поява аномальних родимок

Задишка

Кровотеча з прямої кишки

Кров у сечі

Біль у животі

Ці результати дослідження відображають показники захворюваності на найпоширеніші види раку у світі: рак молочної залози, простати, легенів, шкіри та товстої кишки.

Однак ці симптоми можуть бути викликані й не настільки загрозливими причинами. Наприклад, доброякісна кіста може спричинити утворення ущільнення в грудях, геморой може викликати кровотечу з прямої кишки, а звичайні пігментні плями можуть виглядати загрозливо.

Тому онколог назвав чотири симптоми, які часто турбують людей і можуть свідчити про наявність раку.

Набряклі лімфатичні вузли

У ході нідерландського дослідження понад 2500 осіб обстежили лікарі на наявність набряклих лімфатичних вузлів, і 10 відсотків з них направили до хірурга для проведення біопсії. Серед пацієнтів з набряклими лімфатичними вузлами лише у 1 відсотка виявили рак, хоча ймовірність його розвитку зростала з віком.

Іншими словами, набряклі лімфатичні вузли, швидше за все, не є раком. Лімфатичний вузол, який набрякає через інфекцію, часто болить і зменшується через кілька днів, коли інфекція проходить.

З іншого боку, ракові лімфатичні вузли часто безболісні, тверді, нерухомі і продовжують збільшуватися. Лімфатичні вузли, діаметр яких перевищує приблизно 2,5 сантиметри або які швидко збільшуються в розмірах, також викликають більше підозр на злоякісність. Лімфатичний вузол, який не зникає і має будь-яку з цих характеристик, може потребувати біопсії.

Зміни в роботі кишківника

В одному дослідженні вчені проаналізували 286 пацієнтів віком до 50 років, у яких діагностували колоректальний рак, та дослідили симптоми, що призвели до їх діагностування. Понад половину повідомили про зміни в роботі кишківника (частіше про діарею, ніж про запори), водночас понад половину мали ректальні кровотечі, а 47% скаржилися на болі в животі. Важливо, що переважна більшість повідомила про два або більше симптомів, які тривали два місяці або довше.

Аналіз близько 80 досліджень, в яких взяли участь майже 25 мільйонів людей з раннім колоректальним раком, дав подібні висновки щодо частоти цих симптомів. В середньому симптоми зберігалися протягом шести місяців до встановлення діагнозу раку.

Тому онколог радить звернутися до лікаря, якщо симптоми зберігаються протягом двох місяців або довше.

Ненавмисна втрата ваги

Лікар вказує, що коливання ваги до 5 кг не є приводом для занепокоєння, але значна ненавмисна втрата ваги або втрата ваги під час дієти, яка значно перевищує очікування, може бути приводом для занепокоєння.

У дослідженні, в якому брали участь понад 150 000 медичних працівників, за якими спостерігали протягом майже 30 років, ті, хто ненавмисно втратив 10% або більше своєї ваги, мали на 37% вищий ризик діагностування раку протягом наступних 12 місяців порівняно з тими, хто не втратив вагу.

Рак верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, включаючи стравохід, шлунок, печінку та підшлункову залозу, був особливо поширений серед осіб зі значною втратою ваги.

Хронічний кашель

Часто кашель триває після вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів. Однак у разі хронічного кашлю, який триває вісім тижнів або довше, варто звернутись до лікаря.

Дослідження, в якому взяли участь майже 10 000 осіб, у яких було діагностовано рак легенів в Іспанії, показало, що кашель був найпоширенішим симптомом, який призводив до діагностування раку, і був присутній приблизно у третини пацієнтів.

За іншими оцінками, кашель спостерігається у 55 відсотків людей з раком легенів.

Літні люди з хронічним сухим кашлем і курінням в анамнезі частіше отримують діагноз раку легенів. Але в цілому у пацієнтів з хронічним кашлем, які звертаються до лікаря, рак легенів діагностується лише у 2% випадків або менше.

Мікаель А. Секерес наголошує — ці симптоми дійсно пов’язані з раком, але в більшості випадків вони не призводять до діагностування раку. Якщо симптом не проходить, є для вас незвичайним або з часом погіршується, потрібно звернутися до лікаря.