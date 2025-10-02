Мерц через три тижні чекає на рішення щодо використання російських активів на користь України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 2 жовтня, що бачить «сильний консенсус» серед європейських лідерів щодо підтримки використання російських заморожених активів для допомоги Україні.

Після зустрічі з лідерами Європейського Союзу в Копенгагені Мерц заявив, що очікує конкретного рішення з цього питання на наступному саміті лідерів ЄС, через три тижні, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми провели дуже інтенсивну дискусію щодо використання російських активів, за допомогою яких ми хочемо продовжувати допомагати Україні. Зараз ми ретельно розглянемо це питання. Через три тижні, на наступній Європейській раді, найімовірніше, буде ухвалене конкретне рішення з цього питання. Я підтримуватиму будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи для продовження допомоги Україні й забезпечення якнайшвидшого закінчення війни», – сказав канцлер.

«У будь-якому разі, я залишаю Копенгаген із твердим відчуттям, що в Європейському Союзі, а також у Європейській політичній спільноті, існує дуже сильний консенсус щодо просування цим шляхом. Путін не повинен недооцінювати нашу рішучість. Існує справді дуже сильна єдність, і існує дуже тверда рішучість разом протистояти цій агресії», – додав він.

У Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярд євро, зберігається у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції – 19 мільярдів євро.

Лідери ЄС 1 жовтня на зустрічі в Копенгагені обговорювали ідею надання Україні репараційного кредиту, однак, за даними медіа, згоди не дійшли.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 176 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв’язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України.

Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних». Пропонується, що Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією. Кремль засудив цю ідею як «чисту крадіжку».

30 вересня лідер рашистів Владімір Путін, у свою чергу, підписав указ про новий порядок продажу федеральних активів. За даними Bloomberg, Росія готова націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи у відповідь на можливе вилучення своїх коштів за кордоном.